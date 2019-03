Compania Facebook este investigată pentru că se presupune că a împărtășit datele utilizatorilor cu zeci de companii de tehnologie fără știrea acestora.

Procurorii efectuează o anchetă penală asupra tranzacțiilor de date blocate de către marele gigant social-media cu una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume în mijlocul unei cercetări intense ale firmei din ultimii ani, scrie dailymail.co.uk.

Un juriu mare de la New York a făcut recurs la înregistrările de la doi producători de smartphone-uri implicate în parteneriate, au declarat surse anonime pentru The New York Times.

