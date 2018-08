♦ Compania a început tranzacţionarea vineri, 27 iulie, la preţul de 25 de dolari pe unitate, pentru ca luni-seară să închidă la 23,3 dolari pe unitate, în scădere cu 7%.

Furnizorul britanic de servicii şi soluţii IT Endava, prezent şi în România cu circa 2.000 de angajaţi şi afaceri de 384 mil. lei, s-a listat săptă­mâ­na trecută la bursa de la New York printr-o ofertă publică de certificate de depozite pe acţi­uni (ADS) de 127 mil. dolari cu simbolul DAVA.

Compania a început tranzacţionarea vineri, 27 iulie, la preţul de 25 de dolari pe unitate, pentru ca luni-seară să închidă la 23,3 dolari pe unitate, în scădere cu 7%. Compania are trei clase... citeste mai mult