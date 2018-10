Fondatorii biroului de arhitectură Triptic Studio, au extins businessul printr-un proiect cu încărcătoare solare urbane, numit Green Spots, în care au investit 200.000 de euro. O parte din bani, 44.000 de euro au fost atraşi prin programul Start-Up Nation 2017.

"Am investit 200.000 de euro în acest proiect şi estimăm ca într-un an, doi vom amortiza investiţia. Pentru primul an de activitate, aşteptăm venituri de 100.000 de euro", spune Cristian Danciu, co-fondatorul Triptic Studio.

Biroul... citeste mai mult