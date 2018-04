BRINEL, unul dintre principalii integratori de sisteme informatice din România, a fost desemnată Partener Platinum la începutul anului fiscal 2019 a Dell EMC - lider mondial în IT și transformarea afacerilor. Nivelul de Partener Platinum are la bază strategia companiei din ultimii ani de a investi în creșterea expertizei tehnice pentru livrarea soluțiilor IT la un înalt nivel de calitate și profesionalism.

”Aveam deja expertiza de nivel înalt pe soluțiile EMC de stocare, Protecția datelor, arhivare și DR. Fuziunea Dell cu EMC a generat energie și dinamism în piață. Ne-am aliniat rapid... citeste mai mult

azi, 17:21 in IT&C, Vizualizari: 30 , Sursa: Agora in