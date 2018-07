Endava, furnizorul britanic de soluţii software şi servicii IT, prezent şi pe piaţa locală, s-a listat vineri pe bursa din New York, sub simbolul “DAVA”, oferta publică iniţială marcând al 18-lea an de activitate al companiei.

“Astăzi începe o nouă etapă pentru compania noastră. Listarea pe bursă este un pas firesc în evoluţia Endava”, a declarat John Cotterell, CEO-ul Endava.

Compania britanică are două centre în Uniunea Europeană - România şi Bulgaria, trei în alte ţări din Europa - Macedonia, Serbia şi Republica Moldova, precum încă alte patru centre în America Latină - Argentina, Columbia, Uruguay şi Venezuela. De asemenea, Endava are birouri de vânzări în partea de Vest a... citeste mai mult