Compania britanica de fintech Ebury isi deschide birou in Bucuresti

Ebury, una dintre companiile fintech cu cea mai rapida crestere, specializata in plati transfrontaliere si credite pentru dezvoltare, isi continua expansiunea europeana cu inaugurarea primului birou in Romania, condus de catre Johan Gabriëls.

Acesta este cel de-al 15-lea birou lansat de companie in 13 tari de pe trei continente in ultimii 5 ani. Ebury intentioneaza sa deschida pana la 10 birouri noi la nivel global si sa atinga numarul de 1.000 de angajati pana la sfarsitul anului curent. In prezent compania are in jur de 650 de angajati.

Johan Gabriëls a fost numit General Manager al operatiunilor din Romania, cu obiectivul declarat de a oferi solutii... citeste mai mult