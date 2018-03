Star Lubricants a fost desemnată, pentru al treilea an consecutiv, câștigătoarea Circle of Excellence la secțiunea “Business Performance” și “Best Operations / Customer Service Initiative”, competiție care evaluează în detaliu toate performanțele companiilor partenere ale ExxonMobil, se arată într-un comunicat de presă.

