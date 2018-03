Compania ActivTrades transfera platforma de Online Trading in IBM Cloud

Aceasta decizie va spriji compania sa creasca capacitatea de tranzactionare online si viteza serviciilor oferite clientilor.

Tehnologia transforma rapid economiile, legislatia si industriile, inclusiv industria serviciilor financiare. In anul 2017, IDC a estimat ca bancile si organizatiile din domeniul financiar din Europa vor investi aproximativ 90 de miliarde de euro pentru a-si dezvolta sistemele IT, mare parte din aceste investitii se vor face in special in noile tehnologii de tip Cloud, precum analytics si mobile. [Sursa: IBM SEE Thinkblog:... citeste mai mult

azi, 13:41 in IT&C, Vizualizari: 37 , Sursa: Agora in