* Colonial First State Global Asset Management, preluată de Mitsubishi UFJ Financial Group

Commonwealth Bank of Australia, cea mai mare bancă din Australia, îşi înstrăinează divizia de management al activelor, Colonial First State Global Asset Management, către Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), în schimbul sumei de 2,9 miliarde de dolari, anunţă Reuters.

Mişcarea este surprinzătoare întrucât banca australiană anunţase anterior că vrea să listeze Colonial First State Global Asset Management.

Pentru MUFG, cel mai mare grup financiar din Japonia, achiziţia este prima dintr-un plan major de extindere... citeste mai mult

azi, 00:06 in Externe, Vizualizari: 16 , Sursa: Bursa in