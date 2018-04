Comitetul etic Votat Produsul Anului ® a validat finalistii editiei 2018

Studiul «PRODUSUL ANULUI® » se deruleaza in luna aprilie Specialisti din marketing, media si comunicare s-au intalnit joi, 29 martie, in Comitetul Etic al competitiei Votat Produsul Anului®, pentru validarea categoriilor si produselor inscrise in editia 2018.

In cadrul intalnirii, membrii Comitetului Etic au validat un numar de 29 categorii din ariile de FMCG, suplimente alimentare, electrocasnice, bricolaj si banking.





Din Comitetul Etic au facut parte: Ana Paun - Director Programe InfoCons - Asociatia pentru Protectia Consumatorilor, Cezar Baciu – News Curator – Rappel des titres, Cristina Dragna Turnagiu – Senior Beauty Editor – Lips Magazine, Ina Dumitrache – Director Executiv –... citeste mai mult