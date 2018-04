Senatorul PSD Claudiu Manda, preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, a anunţat că s-a decis trimiterea unei solicităţi la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, pentru desecretizarea unor decizii care au vizat activitatea SRI.

"Am hotărât să trimitem o adresă către CSAT, pentru că noi am solicitat SRI o serie de hotărâri ale CSAT care vizează sarcini către SRI. Pe foarte multe le-am văzut, dar atunci când am solcitat să ne fie trimise la comisie ni s-a spus că e nevoie de avizul CSAT. Nu cred că CSAT se va împotrivi", a declarat Claudiu Manda.

