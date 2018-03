Fostul ministru al Justiţiei Robert Cazanciuc a declarat, joi, la finalul unei întâlnirii pe care a avut-o cu Liviu Dragnea şi cu preşedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, că este important ca legile justiţiei să fie adoptate fără grabă şi în acord cu Deciziile CCR.

"Am discutat despre mai multe legi aflate în procedură parlamentară şi despre legile justiţiei şi cu preşedintele Comisiei, Florin Iordache. Ideea a fost să avem un calendar în care să nu ne grăbim. Am avut ieri o primă dezbatere în comisie, am luat fiecare text în parte, nu a durat mult pentru că suntem toţi foarte strânşi de Decizia Curţii. O să avem... citeste mai mult

