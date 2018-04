Comisia Nationala de Prognoza se transforma in Comisia Nationala de Strategie si Prognoza Comisia Nationala de Prognoza va avea un rol important in stimularea investitiilor publice, prin evaluarea si monitorizarea schemelor de ajutor de stat si prin implementarea proiectelor de investitii in parteneriat public-privat.

Guvernul a completat, prin OUG, legislatia privind organizarea si functionarea acestei structuri care, in urma modificarilor, se va numi Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.