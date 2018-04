Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in urcare estimarea privind cresterea Produsului Intern Brut (PIB) pentru 2014 la 2,6%, de la 2,5% cat prognoza in luna mai 2014, in timp ce pentru 2015 previziunea a fost inrautatita la 2,5%, de la 2,6%,...

Hot News, 21 Noiembrie 2014