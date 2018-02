Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in crestere, la 6,1%, proiectia privind avansul PIB in 2018 Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018.

