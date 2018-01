Comisia Europeană a atenţionat marţi că este 'firesc' să desfăşoare pregătiri pentru un eventual scenariu în care Uniunea Europeană şi Marea Britanie nu vor reuşi să ajungă la un acord privind Brexit-ul, mai ales că şi guvernul de la Londra are în vedere o asemenea posibilitate şi se pregăteşte pentru ea, informează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al executivului comunitar, Margaritis Schinas, a răspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecută premierului Theresa May. În acest text, David Davis scria că pregătirile Bruxellesului pentru... citeste mai mult

