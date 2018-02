Comisia Europeana prezinta un catalog de optiuni pentru bugetul UE post-Brexit

Comisia Europeana a publicat miercuri un "catalog" de optiuni pentru bugetul UE post-Brexit, cu scopul de a ajuta liderii europeni sa stabileasca prioritatile pe care si le vor fixa, scrie AFP.

"Sefilor de stat si de guverne li se va prezenta acest meniu si ei vor alege ce doresc sa comande", a explicat comisarul pentr Buget, Gunther Oettinger, intr-o conferinta de presa la Bruxelles.

Inainte de a preciza: "Factura va trebui ulterior asumata".

Plecarea Marii Britanii, programata in martie 2019, va produce o "gaura" de 12 pana la 15 miliarde de euro in fiecare an... citeste mai mult