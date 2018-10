Comisia Europeana lanseaza 14 masuri pentru o Bioeconomie Durabila

Ieri, Comisia Europeana a prezentat un plan de actiune pentru dezvoltarea unei bioeconomii durabile si circulare in Europa. Bioeconomia acopera toate sectoarele si sistemele care se bazeaza pe resurse biologice. Acesta este unul dintre cele mai mari si mai importante sectoare ale UE, care include agricultura, silvicultura, pescuitul, alimentele, bioenergia si bioprodusele, cu o cifra de afaceri anuala de aproximativ 2 miliarde de euro.

In acest sector muncesc aproximativ 18 milioane de persoane. De asemenea, Bioeconomia este un domeniu esential pentru stimularea cresterii in zonele rurale si de coasta.

Strategia in domeniul bioeconomiei, face parte din eforturile... citeste mai mult