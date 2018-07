Comisia Europeana declanseaza procedura de infringement asupra Romaniei pe probleme de securitate cibernetica Comisia Europeana a luat decizia de a declansa o procedura de infringement asupra Romaniei, primul pas in acest sens fiind trimiterea unei scrisori de intarziere. Comisia Europeana solicita astfel Romaniei sa alinieze legislatia romaneasca la prevederile legislatiei europene cu privire la securitatea cibernetica. Mai exact, este vorba de Directiva NIS – Network and Information Security, directiva intrata in vigoare in august 2016. In luna mai a acestui an, directiva trebuia sa fie transpusa in legislatia nationala a tuturor statelor membre.

