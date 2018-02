Ion Moldovan, antrenorul Concordiei, a vorbit la finalul înfrîngerii cu Dinamo, scor 3-4 (0-0), pe teren propriu.

"Am jucat într-o atmosferă foarte frumoasă, fără fani nu poate fi spectacol şi mi-ar plăcea să fie aşa mereu.

Când dai trei goluri acasă şi totuşi eşti înfrânt... cum să fii mulţumit? Pot să spun că a fost un arbitraj bun, dar elevilor mei am încercat să le spun anumite lucruri: pe construcţie şi atac am stat bine, dar în apărare am avut lipsuri. Aceste trei puncte îi apropie de playoff pe cei de la Dinamo...E normal ca ei să-şi dorească acest lucru", a spus... citeste mai mult