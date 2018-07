Victoria Azarenka s-a calificat, joi, în semifinalele probei de dublu mixt de la Wimbledon 2018, alături de partenerul său, Jamie Murray. Bielorusa nu s-a putut bucura însă pe deplin: a rămas şocată când a auzit comentariul din timpul meciului câştigat cu 4-6, 7-5, 7-5 în faţa perechii Rojer / Schuurs.

"Cine comenteaază acest meci este comic, dar nu într-un mod pozitiv", a scris Azarenka pe contul oficial de Twitter.

We are just rewatching our mixed doubles now... who ever is commentating this match is just comical and not in a good way...

— victoria azarenka (@vika7) July 12, 2018 Fanii au... citeste mai mult