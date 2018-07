Combustibilul viitorului Bioetanol, combustibil obtinut din cereale. Multi vorbesc despre el ca despre solutia energetica a viitorului, deoarece constituie o alternativa viabila la combustibilul conventional (benzina), putand fi folosit fie in amestec cu acesta, fie in stare pura.

Principalul sau avantaj este cifra octanica mai mare decat a benzinei, ceea ce se traduce printr-o ardere mai eficienta si, implicit, prin emisii toxice mai reduse. In plus, procesul de obtinere este relativ facil. Exista insa si... citeste mai mult