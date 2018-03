Comandant nou la Centru Militar

Lt. Col. Florin Brescanu este noul comandant al Centrului Militar Judeţean Sălaj. Începând cu data de 1 Martie, acesta a fost promovat prin concurs, pe o perioadă nederminată, la comanda Centrului.

„Începând cu data de 1 martie 2018, am preluat comanda Batalionului. În acel moment a venit colonelul Păşcuţă, şeful centrului militar zonal, care mi-a citit ordinul de numire. Am lucrat la Batalionul 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu” Zalău, am fost locţiitor al comandantului Batalionului, iar pentru o perioadă scurtă, aproximativ... citeste mai mult

