„La nivelul MAI încă de ieri (miercuri, n.r.) am direcţionat forţe şi utilaje suplimentare în judeţele sub avertizare în judeţele aflate sub avertizare. (...) Suntem pregătiţi pentru intervenţii cu peste 13.500 de angajaţi ai Ministerului, pompieri jandarmi şi poliţişti”, a spus ministrul Carmen Dan în cadrul comandamentului întrunit în contextul avertizărilor meteorologice de ninsori abundente şi viscol.

Ministrul a mai precizat că solicită autorităţilor din judeţele aflate sub incidenţa codului portocaliu de ninsori o atenţie sporită şi recomandă închiderea preventivă a drumurilor care devin periculoase pentru circulaţie.

