Weekend-ul trecut a fost unul aproape perfect pentru Laura Coman. A devenit campioană europeană la puşcă aer comprimat 10 metri şi a câştigat şi bronzul cu echipa la aceeaşi competiţie.

„Sunt sigură că am văzut pe acea tabelă că am pierdut finala şi că efectiv am ieşit din poziţie. În momentul în care n-a venit nimeni mi-am zis că e ceva ciudat. M-am uitat pe tabelă încă o dată şi am văzut că era egalitate şi trebuie să mai trag. În secunda următoare, am reintrat în poziţie, m-am concentrat şi doar a trebuit să trag” , a declarat Laura. Ea şi-a stabilit şi următoarele obiective: vrea medalie şi la Mondial, pentru a-şi asigura prezenţa la Jocurile Olimpice.... citeste mai mult

