Florinel Coman a reuşit să înscrie în partida jucată de FCSB la Sfântu Gheorghe, împotriva celor de la Sepsi. Vicecampioana a pierdut clar în faţa echipei lui Eugen Neagoe, scor 4-2.

Internaţionalul român a fost introdus la pauză, în locul lui Dragoş Nedelcu. Acesta a reuşit să marcheze cu capul în minutul 61: ”O echipă foarte bună (n.r. - Sepsi), cu un parcurs foarte bun în acest campionat. Nu avem nicio scuză, nu ne-am ridicat la aşteptări. Din păcate am pierdut. Ambele echipe am jucat aici, dar este un teren foarte greu, am avut şi doi accidentaţi.

O perioadă lungă, o perioadă grea, am reuşit să înscriu dar sunt supărat că nu am