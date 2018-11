Doi tineri din Braila se aflau in clubul Colectiv, ieri seara, in momentul izbucnirii incendiului care a dus la moartea a 27 de persoane, conform informatiilor obtinute in exclusivitate de Ziarul Infobraila. Cei doi, un baiat si o fata, s-ar afla...

Info Braila, 31 Octombrie 2015