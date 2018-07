In aceasta dimineata, la ora 06:00, un barbat, de 35 de ani, din Braila, in timp ce conducea autoutilitara pe DN 22, in afara localitatii Movila Miresii, catre municipiul Braila, a intrat in coliziune cu un atelaj hipo nesemnalizat, care se deplasa in...

Info Braila, 14 Septembrie 2016