Coliziune între două autoturisme la ieșirea din Dumitra spre Cepari. Un tânăr de 24 de ani a ajuns la urgențe Accidentul a avut loc cu puțin timp în urmă pe DN 17, la ieșirea din Dumitra spre Cepari. Din primele informaţii, in accident au fost implicate două autoturisme. O persoană in vârstă de aproximativ 24 de ani are nevoie de îngrijiri medicale, victima este conştientă. Victima (bărbat) a fost transportată la UPU SMURD pentru mai multe investigaţii medicale.

Circulaţia se desfăşoară pe un singur sens.

citeste mai mult

acum 41 min. in Locale, Vizualizari: 74 , Sursa: Mesagerul in