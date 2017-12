Micuţii din grupa mijlocie de la Grădiniţa numărul 9 din Baia Mare, director Carmen Condor, au venit şi în acest an cu colinda la redacţia Graiul Maramureşului.

Coordonaţi de educatoarele Ioana Ţuţuruga şi Melania Ilosvai, copiii au oferit un dar muzical încântător, ţinând cont că au colindat cu mult drag şi entuziasm. Ei au colindat: “Steaua sus răsare”, “Astăzi S-a născut Hristos” şi “Poveste de Crăciun”. La final, colinda micilor colindători a fost răsplătită cu daruri, conform datinii străbune. “Săptămâna trecută, am avut serbarea şi l-am primit şi pe Moş Crăciun. În această săptămână, am decis să mergem cu colinda pentru că am învăţat colinde... citeste mai mult