Actorul britanic Colin Firth, recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în filmul "The King's Speech", a declarat joi pentru publicaţia The Guardian că nu va mai lucra cu regizorul Woody Allen, acuzat că şi-ar fi agresat sexual fiica adoptivă, într-un context în care tot mai multe vedete de la Hollywood încearcă să se distanţele de cunoscutul cineast.

"Nu voi mai lucra cu el vreodată", a precizat Firth (cunoscut pentru "The English Patient", "Bridget... citeste mai mult