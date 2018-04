Noi detalii ies la iveală despre Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, ce concerta în seara izbucnirii incendiului de la Club Colectiv! Fanii au așteptat veștile cu sufletul la gură.

Despre incendiul de la Club Colectiv s-au spus multe, în cifre sau în povești. Rănile mai dor și astăzi și tinerii care au scăpat cu viață după tragicul eveniment încă poartă povara unor amintiri terifiante, cu miros de ars, cicatrici și sunet de haos.

Nimeni nu are să uite prea ușor ce s-a întâmplat la Club Colectiv. Un concert, un club sub steaua ghinionului și 64 de suflete care aveau să se înalțe, pentru totdeauna, către Ceruri.... citeste mai mult

azi, 11:06 in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: A1 in