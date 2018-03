Coldplay, Ed Sheeran sau Lady Gaga, printre alţii, vor interpreta cele mai mari succese ale celebrului artist Elton John într-un album intitulat 'Revamp' care va fi lansat pe piaţă la 6 de aprilie, a informat cântăreţul britanic citat de EFE.

Lista artiştilor care cântă pe acest album este completată de Pink, Florence + The Machine, Mary J Blige, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age, Lady Gaga, Alessia Cara, The Killers, Mumford & Sons, Sam Smith, Q-Tip şi Demi Lovato.

Acest grup de muzicieni de toate genurile, de la hip hop la rock, 'vor conferi o nouă lumină'... citeste mai mult