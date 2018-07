• agricultura continuă să genereze, an de an, profituri de zeci de milioane de lei, dar, mai nou, “şi-a revenit din pumni” şantierul naval “Vard Brăila” care a urcat direct pe locul II în Top Profit Brăila 2017 • numai arendaşul IMB, de exemplu, a raportat anul trecut profit de 73,3 milioane lei, cu peste 2 milioane mai mult decât în 2016 • dacă “Vard Brăila” a fost pe pierdere în 2016, acum a raportat profit net de aproape 28 milioane lei • per total judeţ, afacerile pe plus au crescut la 2,92 miliarde lei faţă de 2,6 miliarde... citeste mai mult