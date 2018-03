Vineri, 30 Martie, 20:26

Ion Moldovan, 63 de ani, a vorbit la finalul partidei dintre Concordia și Botoșani, scor 0-0, despre o posibilă colaborare cu Adrian Mutu pe banca ilfovenilor.

"Suntem mulțumiți de rezultat. FC Botoșani e una dintre echipele bune ale campionatului. Trebuie să fim conștienți că lipsa de concentrare din fața porții ne-a costat. Am avut niște ocazii mari.

Cînd am fost antrenor la FC Argeș, Adrian Mutu a fost promovat la prima echipă. A fost și rămâne unul dintre jucătorii exponențiali ai fotbalului românesc. Sigur, cum l-am sprijinit în debutul carierei de fotbalist, o pot face și acum. Are de învățat și nu este exclusă o colaborare între noi pe... citeste mai mult

acum 23 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Gazeta Sporturilor in