Colaborare Orange Fab - The Grape pentru startup-urile tech din Iași

Orange Fab, acceleratorul de startup-uri al Orange România, anunță semnarea unui parteneriat cu The Grape, hub-ul dedicat comunității antreprenoriale din Iași și zona de nord-est a României.

„Orange Fab a fost gândit ca un program național încă de la început. Prin parteneriatul cu The Grape, alături de cel cu Tech Hub București, ne dorim să contribuim la dezvoltarea unui ecosistem de inovație local care să ajute la creșterea cât mai multor startup-uri” a declarat Vlad Sorici, managerul de proiect al Orange Fab România.

Startup-urile locale sunt invitate pe 22 martie în hub-ul The Grape din Iași pentru a afla mai multe detalii despre programul de accelerare și... citeste mai mult

