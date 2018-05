Chiar dacă nu a făcut un meci strălucit, Sebișul și-a atins scopul cu Hermannstadt II, legând cel de-al cincilea succes la rând în seria a IV-a a Ligii a III-a. Probabil, suporterii Naționalului se așteptau la goluri mai multe în poarta lui Ciorgovean, după scorul de tenis din tur (6-0), dar și pentru că jumătate din echipa vizitatoare a fost formată din fotbaliști de 17-18 ani, fără a-i avea lângă ei pe Iulian Popa sau Lupu, fotbaliști cu meciuri în Liga 1. „Mă așteptam să avem un meci greu prisma ultimelor două ce ne-au solicitat mult. Nu a fost deloc simplu să batem Lugojul și Cermeiul, am făcut efort mare și astăzi am început mai greu. Cu toate astea, am am reușit... citeste mai mult