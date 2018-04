Doar Național Sebiș și-a continuat seria pozitivă din 2018 după derby-ul arădean cu Șoimii Lipova. Golul lui Săulescu de la punctul lui var a fost de ajuns la Pîncota, iar formația de pe Crișul Alb a ajuns pe podium după 19 runde în seria a IV-a a Ligii a III-a.

La final, managerul Națio­nalului a considerat pe deplin meritat succesul echipei sale.

„Am avut un meci dificil, cu o echipă foarte bună. Sunt foarte fericit, am remarcat atitudinea și caracterul băieților. Am stat bine în teren, am alergat 100 de minute, căci băieții s-au mișcat și în pauză. Asta înseamnă că au o dorință mare de a câștiga fiecare meci, am stat foarte bine în teren, nu cred că i-am dat șanse adversarului....