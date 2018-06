Compania Cognetik are aproximativ 75 de angajaţi în România şi SUA şi anul acesta estimează afaceri de 7 mil. dolari. Tarifele firmei pornesc de la câteva sute de mii de dolari pe proiect.

Fiecare companie care are o pre­zenţă digitală oriunde în lume are la dispoziţie o comoară de date, despre care de cele mai mul­te ori nu ştie cât sunt de va­lo­roase: fie nu ştie cum să le utilizeze la ma­xi­mum, fie nu au oameni capabili să se uite atent la acele date, a declarat Cătălin Iuga, pre­şedinte şi cofondator... citeste mai mult