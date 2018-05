Codul Rutier: Reguli noi incepand cu 20 mai 2018 Politistii vor dispune, incepand cu 20 mai, suspendarea inmatricularii in cazul in care inspectia tehnica periodica a vehiculului nu este valabila si in cazul in care noul proprietar nu a solicitat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

