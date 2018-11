Codul QR pe intelesul liceenilor

In perioada 19-21 noiembrie 2018, a avut loc cursul de formare europeana ”Aurasma-QR” din cadrul proiectului Erasmus + ”The mystery lies in QRs-coding and decoding in education”. Cursul a avut loc in Szubin-Polonia la care au participat 3 profesori din cadrul Liceului Tehnologic „Edmond Nicolau” din Braila: Turcoianu Teodora, Ene Magdalena si Ciocla Mihai. Acestia au fost pregatiti de un formator care a explicat importanta tehnologiei Aurasma si QR in lectiile de predare. Participantii au fost din Romania, Turcia, Macedonia si Polonia, tara... citeste mai mult