Codul penal modificat de PSD da lovitura de gratie mediului privat Florin Jianu, presedintele Consiliului IMM-urilor, Adrian Benta, consultant fiscal, si Gabriel Biris, avocat, au oferit ample puncte de vedere, cu privire la toxicitatea modificarilor aduse Codului penal, asupra mediului de afaceri romanesc. Acestia sunt de parere ca redefinirea abuzului in serviciu i-ar transforma pe patronii IMM in victime sigure in fata ANAF-ului.

Mediul de afaceri romanesc atarna de un fir de ata, si de o umbra de speranta. Fara strategii si sustinere din partea statului,... citeste mai mult