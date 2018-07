Codul penal, adoptat de majoritatea dictaturii Codul Penal modificat a trecut de Parlament, primind votul decisiv al Camerei Deputatilor. Noul Cod Penal a fost adoptat miercuri cu 167 de voturi pentru, 97 impotriva si 19 abtineri.

Marti, proiectul de modificare a Codului penal a fost adoptat de plenul Senatului, in calitate de prima Camera sesizata, cu 74 de voturi "pentru", 28 de voturi "impotriva si noua abtineri, dupa o sedinta tensionata, in care opozitia a incercat sa lase puterea fara cvorum, insa acest lucru nu a fost posibil deoarece senatorii UDMR au venit in sala pentru ca sedinta sa poata continua.

Miercuri, Codul penal modificat a fost adoptat de Camera