Codul muncii prevede o situatie in care poti fi platit fara sa faci nimic Art. 21 din Codul muncii vorbeste despre clauza de neconcurenta - o clauza speciala introdusa in contractul de munca incheiat la angajare si care spune ca, dupa incetarea acestui contract, angajatul se obliga sa NU lucreze pentru o firma concurenta. Asta, desigur, in schimbul unei indemnizatii frumusele.

Iata un caz des intalnit: un angajat pleaca de la firma X la o firma concurenta. Dar nu cu mana goala. Ia cu el si toata lista de clienti cu care a avut contact si, in virtutea bunelor relatii stabilite cu ei in timp, ii determina pe acestia... citeste mai mult