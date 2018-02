Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a vorbit despre demisie după scandalul din jurul DNA.

„Nu este vorba de Kovesi, de procurorul șef al DNA, e vorba de asaltul asupra justiției, de festivalul inculpaților care vor să umilească societatea. Nu am niciun motiv să-mi dau demisia, am respectat legea în tot ce am făcut”, a spus Kovesi, miercuri seară, întrebată dacă își va da demisia.

