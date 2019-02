Codrin Ștefănescu a anunțat duminică la Antena 3 că PSD nu o exclude pe Gabriela Firea.

„Doamna Firea vrea să fie exclusă din partid şi văd că ține cu tot dinadinsul să găsească motive să-i enerveze pe colegii din CExN să o dea afară. Nu o dăm afară. Dacă vrea să plece, îşi pune mandatul pe masă, îşi dă demisia şi pierde mandatul de primar. Are nişte îndatoriri. Bucureştenii au votat-o pentru promisiunile pe care le-au făcut şi ceilalţi candidaţi la primăriile de sector şi noi comunicatorii care am ieşit şi am explicat de ce este bună Gabriela Firea(...). În orice caz, noi nu o exludem pe... citeste mai mult