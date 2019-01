Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat că premierul Viorica Dăncilă are mai multe opțiuni, după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirile Olguței Vasilescu la Dezvoltare și a lui Mircea Drăghici la Transporturi. Ștefănescu a explicat că Dăncilă poate lua inclusiv decizia de a nu nominaliza niciun ministru interimar la cele două ministere.

"Doamna premier Dăncilă are mai multe opțiuni. Ea poate decide să nu numească niciun ministru interimar la cele două ministere, pentru că fiecare ministru are...

