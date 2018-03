Secretarul general ajunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a explicat că nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de la Congresul PSD și a mai explicat că are mari semne de întrebare asupra capacității liderului PSD de a uni oamenii din partid în lupta contra statului paralel, conform stiripesurse.ro.

”Nu e revoltă, e îngrijorare pur și simplu. Am mai avut o ceartă între noi în partid, înainte de alegerile din 2016. Am stabilit echipa de comunicare, s-a ieșit pe televiziuni cu programul de guvernare. Eram așa de certați, că nu a venit nici măcar la botezul... citeste mai mult

azi, 00:50 in Politica, Vizualizari: 19 , Sursa: Replica in