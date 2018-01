„Așa de supărați suntem, că suntem la o masă social-democrată în momentul de față”, a declarat Codrin Ștefănescu, precizând că liderii PSD prezenți îl așteaptă și pe Liviu Dragnea să li se alăture.

„Sunt convins că sursele din sală există. De data aceasta am făcut această ședința fără să lăsăm telefoanele în cutiile celebre. Eu am propus, dar nu m-au ascultat. Asta se întâmplă când sunt telefoanele în sala. Sunt surprins să avem totuși colegi care pun paie pe foc la lucruri care sunt de bucătărie internă. Nu e prima discuție în contradictoriu pe care o are... citeste mai mult

