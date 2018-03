Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a lansat în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum" acuzaţii dure la adresa lui Liviu Dragnea şi a celor care au făcut parte din conducerea de la vârf a PSD acuzând că în timp ce el se bătea cu "statul paralel", alţii jucau tenis şi făceau înţelegeri cu el, conform b1.ro.

"Eu am crezut în acest partid şi când am avut multi primari anchetaţi nu ştiam că am o conducere a partidului care joacă tenis cu statul de drept, o conducere care face coabitări şi pacturi când noi am câştigat alegeri, nu ştiam că sunt în vie în Deltă şi la casele conspirative ale SRI, nu ştiam că aveam colegi care fac liste negre cu... citeste mai mult

azi, 02:01 in Politica, Vizualizari: 98 , Sursa: Replica in